«Con questo Decreto Sanità Calabria avete voluto certificare sia la lotta di potere e di poltrone tra il ministro Grillo e Oliverio, sia la demagogia della vostra politica che lascia il commissariamento che ha già fallito da 10 anni. Un decreto che non parla di sanità e non destina un solo euro all’assistenza sanitaria calabrese».

Così in una nota il senatore Marco Siclari che durante la seduta odierna in Senato, ha invitato tutti i calabresi a diventare protagonisti manifestando a Roma e «bloccando un’azione scellerata che andrebbe, laddove fosse possibile, a peggiorare l’assistenza sanitaria in Calabria. Non volete garantite le prestazioni – continua Siclari - specialistiche ed ambulatoriali, i bambini faranno delle lunghissime liste di attesa, gli anziani rinunceranno alle cure. Il 18 alle ore 13 i calabresi saranno a Roma, a piazza Montecitorio, chiedendo di essere guardati negli occhi, perché nei loro occhi vedrete l’onestà di una popolazione che è di certo maggiore di quella di molti politici che gridano onestà. Siamo italiani. Concittadini miei, dedichiamo un giorno alla nostra dignità e onorabilità. Si parla di noi nel Decreto Calabria. Dobbiamo essere tutti a Roma per i nostri figli e i nostri genitori. Non costa nulla. Partiranno diversi pullman da tutte le province», ha concluso il senatore azzurro.