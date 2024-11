E' quanto afferma la vice coordinatrice di Forza Italia in una dichiarazione resa alla nostra testata, in relazione alle indiscrezioni e le relative polemiche sul ruolo dell'ex Presidente della Giunta Regionale nella decisione delle nomine per la minoranza all'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale

Jole Santelli, vice coordinatrice regionale di Forza Italia, dopo le indiscrezioni di stampa su un suo incontro con l'ex governatore Giuseppe Scopelliti, nel corso di una riunione dei vertici del suo partito presso il T hotel di Feroleto Antico, ci ha fatto giungere una sua precisazione: " l' incontro con Peppe Scopelliti si è limitato al tempo di un caffè in una pausa della riunione del gruppo dirigente di Forza Italia, gli argomenti che abbiamo affrontato non hanno minimamente riguardato questioni politiche, ma esclusivamente una vicenda di matura privata che riguardava Peppe".

Sul punto la parlamentare forzista è netta, anzi si dichiara meravigliata dallo scalpore suscitato da questo episodio. " Erano giorni che ci rincorrevamo per riuscire ad incastrare l'incontro"- ha aggiunto la parlamentare cosentina-. La coordinatrice regionale di forza Italia, poi ,non si sottrae dal commentare le dichiarazioni del consigliere regionale Giuseppe Graziano, rilasciate al nostro direttore Pasquale Motta, che vertevano sulla legittimità delle decisioni assunte nella riunione dello stato maggiore di forza Italia al T hotel, " a quella riunione hanno partecipato i consiglieri regionali di Forza Italia, la sottoscritta in qualità di coordinatrice regionale ed i due vice coordinatori. Se non hanno legittimità costoro a decidere, chi dovrebbe averla?" La Santelli ha poi evidenziato che la riunione è stata lunga, circa nove ore e dopo una discussione serena, tra le 19,30 e le 20,30 è stata assunta una decisione.

!banner!

"A me sembra che la decisione presa sia la più equilibrata possibile, considerato che Wanda Ferro non può che rappresentare l'approdo unitario do tutto il partito, visto che è stata la nostra candidata a presidente, mentre Mmmo Tallini rappresenta la discontinuità rispetto alle dinamiche di elezione dell'ufficio di presidenza di inizio legislatura". Fin qui le dichiarazioni di Jole Santelli, ora si tratterà di vedere se saranno ritenute soddisfacenti.