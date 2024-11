«Una straordinaria, storica affermazione. Fi vince le due sole province al voto in Calabria. Un successo collettivo che ha saputo interpretare le esigenze del territorio e degli amministratori». È quanto afferma la coordinatrice di Forza Italia, Jole Santelli.

«Una vittoria - continua l’esponente del partito di Berlusconi - che premia il buon governo di due amministratori lungimiranti: Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro e Salvatore Solano, sindaco di Stefanaconi, che sapranno trasferire le loro buone pratiche amministrative sull’intera provincia che da stasera sono chiamati a governare. La vittoria di Catanzaro è il risultato dell’ottimo lavoro sul territorio e consolida l’unità del centro destra per un progetto condiviso. L’affermazione di Vibo rappresenta una svolta storica giacché per 25 anni questo territorio è stato amministrato dal centro sinistra. Un risultato che ci fa guardare con ottimismo ai futuri traguardi che ci aspettano, consapevoli che la Calabria ha bisogno di un radicale cambio di rotta rispetto all’inadeguatezza del presente».

Infine, la sua riflessione «sull’unità della squadra che ha portato al successo le due sole province che in questa tornata in Calabria andavano al voto».

«Sono orgogliosa – conclude - di guidare questa squadra fatta dai coordinatori provinciali e dai tutti quei dirigenti che sono la dimostrazione che l’impegno, la passione politica, il radicamento territoriale, il saper accogliere le istanze degli amministratori e degli amministrati, permettono di raggiungere risultati importanti come questi. A loro va il mio ringraziamento per aver portato a segno un successo clamoroso. Un ringraziamento particolare ai due coordinatori delle province chiamate al voto: al segretario questore del consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini e al vice capogruppo dei Senatori di Forza Italia Giuseppe Mangialavori».