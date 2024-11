La coordinatrice regionale di Forza Italia: “Ignorati gli interessi dei pazienti. La sanità vista come un centro di potere di clientelismo e come business”

“Da quello che sappiamo il Governo dovrebbe rimuovere presto il commissario Massimo Scura ma dietro la decisione c'è una sorta di trattativa aperta tra PD e Ap per dividersi Campania e Calabria.



Lo afferma l'on Jole Santelli, coordinatore regionale di Forza Italia: “L'Accordo sulla sanità è semplicemente di potere - prosegue Santelli - e non guarda in alcun modo alle gravi emergenze esistenti nel settore e al superamento dell'istituto commissariale, che si è rivelato fallimentare come strumento operativo.



Oliverio non è d'accordo - prosegue ancora Santelli - ma unicamente per ambizioni personali, atteso che è notoria la sua volontà di sostituirsi a Scura.



Non abbiamo assistito in questi mesi a nessun dibattito su come recuperare l'emigrazione sanitaria, sul nuovo Polo oncologico, sulla realizzazione dei nuovi ospedali e sulla valorizzazione del territorio ma solo - aggiunge Santelli - a diatribe di potere che hanno avuto peraltro il "merito " di cancellare il famoso decreto 50 sblocca assunzioni e di portare all'ennesima paralisi estiva del sistema di assistenza.



La sanità conclude Santelli-continua ad essere vista come un centro di potere di clientelismo e come business piuttosto che come responsabilità gestionale e politica. Una cecità intollerabile che mostra quanto i partiti di governo siamo lontanissimi dalle esigenze dei cittadini”