Il premier conferma l’intenzione di tenere un Consiglio dei ministri in terra calabra e ribadisce: «Porteremo misure in materia sanitaria e non solo»

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conferma che presto si terrà un Consiglio dei ministri in Calabria, forse a Reggio o a Gioia Tauro. «Avrà innanzitutto un valore simbolico. Porteremo misure in materia sanitaria e non solo» ha sottolineato. Parlerete anche di autonomia? «No, perché la Calabria non l'ha richiesta» ha risposto all'Agi. La notizia era stata accolta con favore dal ministro della Salute, Giulia Grillo e dagli stessi commissari alla sanità in Calabria i quali avevano rimarcato l’attenzione del Governo alla risoluzione delle emergenze sanitarie e non solo in terra calabra.

