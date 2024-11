Il consigliere regionale di Io resto in Calabria soddisfatto per la scelta della governatrice Santelli: «Data fiducia ai calabresi»

«A volte la politica sorprende positivamente. Con il coinvolgimento nella nuova Giunta regionale dell'astronoma e astrofisica Sandra Savaglio in settori strategici per lo sviluppo la presidente Jole Santelli da' fiducia e speranza nel futuro ai calabresi». È quanto afferma, in una nota, Francesco Pitaro, consigliere regionale di "Io resto in Calabria".

«Non si può che apprezzare - prosegue Pitaro - una scelta che riconcilia la politica con i talenti e il merito di cui è ricca la nostra regione. Una donna di valore come la docente Savaglio che dopo i successi conseguiti all'estero ha deciso di tornare e vivere nella sua terra, è senz'altro il simbolo degli scienziati che dall'Europa sono costretti a trasferirsi negli Stati Uniti, ma anche il simbolo della Calabria che vogliamo».