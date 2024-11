Le dichiarazioni del consigliere regionale Michele Mirabello: ‘Adesso andiamo avanti, aspettando la fine del contenzioso’

Apprendo con molta soddisfazione dall'assessore al lavoro Roccisano, lo sblocco della mobilità ordinaria dei lavoratori della Gam Oil di Rombiolo, da parte della commissione regionale tripartita.

Proprio la scorsa settimana in un incontro avuto a Catanzaro l'ass. Roccisano ed il direttore generale De marco avevano garantito che avrebbero decretato la nuova commissione per l'approvazione delle liste di mobilità.

Un primo grande passo è stato fatto ed in tempi molto rapidi. Adesso andiamo avanti, aspettando la fine del contenzioso, al fine di recuperare i livelli occupazionali.