«Vogliono smantellare il pubblico per favorire il privato. Noi siamo qui per assumerci la nostra responsabilità e come coalizione che supporta Pasquale Tridico».

La segretaria del Pd Elly Schlein ha fatto tappa all’ospedale di Polistena nel reggino, in vista della campagna elettorale per le Regionali del 5 e 6 ottobre, nelle quali il Partito Democratico sostiene la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, alla presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra.

«La Calabria ha bisogno di vedere assicurato il diritto alla salute universalistico – ha affermato Elly Schlein-. Noi vogliamo una sanità che curi chiunque, chi da solo non ce la fa, a prescindere dal portafoglio che ha in tasca e dal luogo dove si è nati. I calabresi non sono cittadini di serie B. In questo paese negli ultimi anni di governo le persone che hanno rinunciato a curarsi sono salite a 6 milioni e mezzo a causa delle liste d’attesa troppo lunghe o perché non se lo possono permettere. La difesa della salute è una priorità, non gliela lasceremo smantellare. I medici e gli infermieri che abbiamo incontrato qui ci hanno detto di metterli in condizioni di lavorare».

Al presidio ospedaliero di Polistena è accorso anche il candidato governatore Pasquale Tridico: «Vinciamo sicuro e lo sanno anche loro. La nostra principale priorità sono gli ospedali, i medici che non ci sono, la sanità che è un diritto universale, che deve essere pubblica e che purtroppo oggi è negata a tantissime persone. Ci stiamo impegnando affinché le risorse siano portate a 5 miliardi. Occhiuto solo adesso si è accorto delle aree interne, dove mancano collegamenti, sanità territoriale, dove sono andati via in questi 4 anni più giovani che in 40 anni. Occhiuto non lo vede e preferisce fare una campagna sui social, noi invece abbiamo preferito stare tra gli ospedali, tra la gente, dove c'è bisogno, dove c'è mancanza di collegamenti».

Ad accogliere i due anche il segretario regionale del Pd Nicola Irto, circoli locali del partito e Marisa Valensise portavoce del comitato "Calabria Alza la Testa" che raggruppa tutti i comitati della Calabria a difesa della salute. L’attivista ha consegnato alla segreteria del Pd un documento preparato con il "Comitato Calabria Alza la Testa" in cui si chiedono, in vari punti evidenziati, prestazioni sanitarie degne di questo nome.



«A qualsiasi partito arriva a Polistena in questa campagna elettorale, dobbiamo fargli capire che abbiamo solamente bisogno di presidi ospedalieri che funzionino e diano servizio alla gente – ha affermato Valensise-. Non vogliamo più prendere la valigia e partire, anche perché non tutti abbiamo la possibilità di farlo. Oggi l'abbiamo accompagnata nel nostro ospedale per farle capire come lavorano i medici, infermieri, i nostri Oss, perché è una guerra al massacro, il Pronto soccorso è in affanno e non si sono presi provvedimenti per quanto riguarda gli anestesisti. I drammi che c'erano a gennaio, l'anno scorso e ancora prima, persistono oggi».

L’itinerario in Calabria di Elly Schlein prevede anche la visita nel centro storico di Camini (Reggio Calabria) e infine un incontro a Catanzaro Lido.