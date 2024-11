Tornerà domani mattina a Palazzo Madamme in quello che per un anno e mezzo è stato il suo ufficio per reindossare la sua fascia tricolore il sindaco Paolo Mascaro. Un sogno accarezzato per lungo tempo e che ora sembra essersi avverato. Il sindaco esclude al momento l’ipotesi di un ricorso del Consiglio di Stato ritenendo le memorie da lui prodotte, riportate nella sentenza che lo riabilita, solide e difficili da mettere in discussione.

LEGGI ANCHE: Lamezia, Mascaro di nuovo sindaco: «Non mi dimetto, ho tanto da fare»

Scioglimento annullato a Lamezia, Tallini: «Restituita dignità»

Lamezia, annullato lo scioglimento del Comune. Ecco perché il Tar ha accolto il ricorso

Annullato lo scioglimento di Lamezia. Mascaro: «Riscattato l’onore di una città»