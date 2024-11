Il segretario regionale dei democratici esulta per la vittoria di Fabio Scionti nel ballottaggio a Taurianova, un 'giovane che ha raccolto la sfida del cambiamento'.

"Un risultato importante che rappresenta un buon auspicio per la stagione elettorale della prossima primavera - ha dichiarato stamani Magorno - Fabio Scionti è un giovane capace ed entusiasta, che ha raccolto la sfida del cambiamento in un territorio difficile mettendo a disposizione di una nuova progettualità la passione civica necessaria ad un cambio di passo non più rinviabile all'insegna della legalità e della trasparenza".



"Al nuovo sindaco di Taurianova - continua Magorno - rivolgo i migliori auguri di buon lavoro assicurandogli la certezza che avrà al suo fianco tutto il Pd regionale".