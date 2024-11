In un intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ l’ex governatore parla del suo futuro e delle sue scelte politiche.

“I candidati a me vicini stanno nelle liste della Ferro e del centrodestra. I passaggi da un campo all’altro riguardano Elio Belcastro, Salvatore Magarò e Mario Tassone, ex Udc, ora promotore di una lista del centrosinistra”. Lo ha dichiarato Giuseppe Scopelliti, ex governatore della Calabria, in un intervista rilasciata al Corriere della Sera dove spiega i suoi progetti per il futuro e il suo nuovo movimento politico “Ho fondato "Reggio Futura" - dice Scopelliti - che alle comunali è stato il primo partito del centrodestra con il 9,86%. Forza Italia si è fermata all’8,41%”.Quanto ad Alfano, “sono un uomo di destra, non mi sono piaciuti gli accordi con il centrosinistra”.



Sulle regionali l’ex presidente commenta “Oliverio è favorito, ma qui non basta essere bravo o non aver mai preso avvisi di garanzia: si deve conoscere il territorio e fronteggiare i grandi poteri. Forse la Ferro è l’unica che potrebbe riuscire”.



Per quanto riguarda la sua condanna spiega: “Ho mantenuto le dimissioni. Con una condanna come la mia, 6 anni, nel Mezzogiorno sei delegittimato, conclude, voglio che mi riabiliti la magistratura”.