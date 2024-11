La consigliera regionale: ‘La Calabria recuperando la fiducia dei cittadini, ha ancora tanto da dire e da fare e il Mezzogiorno ha risorse umane e giacimenti naturalistici, culturali ed eccellenze economiche su cui contare per aprire una nuova stagione di crescita e sviluppo’

“Per la Calabria, venerdì 29 è una giornata storica il cui significato spero possa essere condiviso da tutti i calabresi”.



E’ quanto afferma Flora Sculco, consigliera regionale di Calabria in Rete, secondo la quale: “Sommando due eventi, entrambi rilevanti, l’arrivo del Presidente Mattarella e l’inaugurazione della Cittadella regionale, in un frangente in cui l’immagine delle Regioni è sbiadita ed il Mezzogiorno è alla ricerca di una bussola, la Calabria sottolinea che le Regioni, recuperando la fiducia dei cittadini, hanno ancora tanto da dire e da fare e che il Mezzogiorno, proprio da una delle realtà più svantaggiate dove giunge il Capo dello Stato, ha risorse umane e giacimenti naturalistici, culturali ed eccellenze economiche su cui contare per aprire una nuova stagione di crescita e sviluppo”.