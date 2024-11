Si recherà a Caivano e poi in Calabria. A dichiararlo alla trasmissione su Radio 1 Rai 'Giù la maschera' lo stesso ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che ha annunciato la visita a Caivano e in Calabria il prossimo 20 settembre. «Andrò in una realtà significativa e delicata», come quella di Caivano, «e mi recherò» in Calabria «a San Luca, Platì e Bovalino a testimoniare la presenza dello Stato, uno Stato che vuole essere al servizio di quei tanti giovani che vogliono avere un futuro. Credo che noi dobbiamo dedicare molta attenzione a quei giovani che vivono in quelle aree di frontiera dove non è semplice studiare, dobbiamo fare un investimento particolare, non a caso ho varato Agenda Sud».

Il ministro ha parlato di Agenda Sud «come un programma elaborato per 2mila scuole del Mezzogiorno, e in questo ambito - ha sottolineato Valditara - 245 scuole saranno ulteriormente valorizzate con una serie di misure importanti. Questo perché noi intanto dobbiamo portare i ragazzi a scuola e dobbiamo aprire gli istituti per far sì che i ragazzi non vadano sulla strada; poi dobbiamo garantire una formazione di qualità e quindi una formazione particolare per quei docenti che insegnano in quelle scuole».