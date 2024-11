Scura nega l’istituzione del Centro di Alta Specializzazione per quanto riguarda i Traumi mentre la Regione avrebbe già destinato a tale scopo un finanziamento all’ospedale lametino

La senatrice Doris Lo Moro ha presentato una interrogazione a risposta orale al ministro della Salute Beatrice Lorenzin per quanto riguarda la negazione, da parte del Commissario ad Acta Massimo Scura, di istituire il Centro di Alta Specializzazione per quanto riguarda i Traumi andando mentre la Regione Calabria ha già stabilito proprio per l’ospedale di Lamezia un finanziamento da 13.850.000 euro destinato al Trauma Center regionale.

'Al fine di ridurre i decessi - scrive la senatrice - è necessario attivare un Sistema integrato per l'assistenza al trauma (SIAT), costituito da una rete di strutture ospedaliere tra loro funzionalmente connesse e classificate, sulla base delle risorse e delle competenze disponibili.



La Regione Calabria – continua Doris Lo Moro - nel Piano Regionale per la Salute 2004-2006 e nella proposta di piano 2007-2009 ha previsto l’attivazione di un Trauma Center regionale da allocare nell’Ospedale di Lamezia Terme che per la sua baricentricità, vicinanza agli snodi autostradali e stradali e la presenza dell’aeroporto può essere raggiunto nel minor tempo da tutti gli altri ospedali della Regione e consentire una movimentazione h24; la Regione Calabria, con delibera di Giunta n. 669 del 5 ottobre 2006 ha previsto, in particolare, per l’Ospedale di Lamezia Terme un finanziamento di € 13.850.000 destinato al Trauma Center’.

‘Secondo quanto riportato dalla stampa regionale, il Commissario ad acta, ing. Massimo Scura, ha pubblicamente negato la possibilità di attivare il Trauma Center presso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme; la programmazione dei fondi di cui all'art. 20 cit., tuttora nella disponibilità della Regione Calabria, rientra nelle competenze della Giunta regionale, che non ha mai modificato gli obiettivi della delibera sopra citata; le affermazioni del Commissario ad acta hanno prodotto una fortissima tensione istituzionale e sociale all'interno del vasto territorio lametino che da anni reclama tale obiettivo e che lamenta il progressivo depauperamento del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme; la mancata attivazione del Trauma Center di Lamezia Terme di fatto limita gravemente la fruizione dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia traumatologica per l'intera Regione Calabria.

Si chiede al Ministro della salute di sapere se e come intende intervenire per evitare che la struttura commissariale, nominata per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, entri in conflitto con le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio regionale, se e come intende intervenire per garantire, con particolare riferimenti alla Rete Politrauma, la fruizione dei Livelli Essenziali di Assistenza nella Regione Calabria, che non può prescindere dalla realizzazione di un Centro di Alta Specializzazione (CTS), peraltro già collocato dagli strumenti di programmazione regionale presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme e finanziato per 13.850.000 euro con fondi ex art. 20 cit.; se e come intende garantire che in Calabria si proceda nel risanamento finanziario e nella lotta agli sprechi, garantendo il pieno rispetto dei LEA, che può richiedere e spesso richiede la creazione e il rafforzamento di strutture e tecnologie adeguate allo scopo’.