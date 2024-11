Si è tenuto ieri a Catanzaro un incontro tra il commissario alla sanità Massimo Scura, i titolari delle cliniche private e i rappresentanti dell'Aiop. Scura: 'Incontro molto positivo'

Il Commissario per il piano di rientro nella Sanità Massimo Scura ha incontrato, ieri nella sede di via Buccarelli a Catanzaro, i titolari delle strutture private e i rappresentatnti dell'Aiop. L'incontro, così come dichiarato dallo stesso Scura è stato "molto positivo". Il commissario Scura ha chiesto ufficialmente agli imprenditori di ritirare tutti i ricorsi pendenti presso il Tar e ha fissato per l’8 ottobre una nuovo tavolo tecnico "per verificare i criteri con cui verranno acquistate delle prestazioni dalle cliniche private". Sembra, quindi, essersi placata la polemica dei giorni scorsi e anche il presidente dell'Aiop, Enzo Paolini, si è mostrato soddisfatto delle parole di Scura: "Abbiamo affrontato sommariamente il tema dei criteri – ha dichiarato Paolini –, nella prossima riunione scenderemo nel merito delle questioni per cercare di trovare la quadra". Per quanto riguarda i tempi, il commissario ha rassicurato i presenti che entro la fine dell'anno sarà presentato il Bilancio di previsione per il 2016.