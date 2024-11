L'iniziativa punta a coinvolgere la cittadinanza e fare arrivare al palazzo comunale le lamentele per le condizioni in cui versa da mesi il centro storico della città ormai sommerso dai rifiuti e con le strade impraticabili

L'associazione "Cittadini per il Cambiamento" ha deciso di promuovere, attraverso le piattaforme web, un’iniziativa denominata “Segnala il degrado”. È quanto dichiara il presidente, Nuccio Pizzimenti: «Si tratta di un’idea che ha come obiettivo l’esigenza di stabilire con i cittadini un confronto sul degrado urbano la cui diffusione ha contribuito a compromettere e impoverire pesantemente l’immagine della città. La salvaguardia dell’ambiente e il degrado generalizzato e diffuso in cui è immersa la città sono argomenti che giornalmente animano le discussioni tra i cittadini. Attraverso quest’iniziativa, e di altre che ne seguiranno, l’associazione vuole mettere i cittadini nelle condizioni di assumere il ruolo, attraverso il suggerimento di idee, iniziative e proposte, di autentici protagonisti dello sviluppo complessivo della città. Coinvolgere i cittadini – aggiunge Pizzimenti - in azioni destinate a valutare e discutere sulla rigenerazione urbana dell’intero territorio e sul recupero dei valori storici, culturali e ambientali della città, rappresenta un percorso che tende a sviluppare e irrobustire il concetto di democrazia rappresentativa. L'iniziativa, “SEGNALA IL DEGRADO”, - inizierà il 21maggio prossimo, terminerà il 21 giugno 2019 e si svilupperà sulle seguenti piattaforme digitali (Istagram https://www.instagram.com/cittadiniperilcambiamento/?hl=it Fb https://www.facebook.com/Associazione-Cittadini-per-il-Cambiamento-394025091189418/ Twitter https://twitter.com/CittadiniIl).