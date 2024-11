La senatrice di Forza Italia: «Svolgerò questo incarico consapevole delle tante esigenze del comparto agricolo per le quali auspico di poter trovare delle soluzioni immediate»

La senatrice di Forza Italia Fulvia Caligiuri è stata eletta oggi vicepresidente della commissione Agricoltura a Palazzo Madama.

«Ringrazio la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, il presidente della Commissione Gianpaolo Vallardi e tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato - ha dichiarato la senatrice Caligiuri -. Svolgerò questo incarico consapevole delle tante esigenze del comparto agricolo per le quali, grazie al lavoro della Commissione e d’intesa con il governo, auspico di poter trovare delle soluzioni immediate».