È quanto chiedono i Comitati Renzi Presila alle istituzioni regionali: “Si realizzi al più presto il sogno di costituire il Comune di Casali del Manco”

“Dopo il referendum nei 5 comuni della Presila e l'affermazione del Si ci aspettiamo che le istituzioni regionali possano accelerare il processo di fusione nel rispetto della volontà popolare”. È quanto sostengono in una nota i Comitati Renzi Presila.



“Registriamo tantissima attesa, infatti, nelle popolazioni Presilane per veder realizzare il sogno di costituire il Comune di Casali del Manco. Un sogno cristallizzato da un voto popolare chiaro e netto e che consente di procedere senza tentennamenti alla fusione. La volontà popolare tuttavia va rispettata sempre. Va rispettata per i Comuni che vogliono la fusione e per Spezzano Piccolo che invece ha detto No. Sarebbe un errore politico forzare con fusioni coatte. Prima della forma, infatti, deve sempre prevalere il principio democratico e il rispetto della sovranità popolare. Come comitati Renzi – conclude la nota - chiediamo al nostro partito di sostenere questa posizione e di favorire la fusione dei Comuni che hanno detto Si, con l'augurio che presto Spezzano Piccolo e altri Comuni possano scegliere la strada dell'unità e della Presila Unita”.