«Auguri di buon lavoro a Mariateresa Fragomeni neosindaca di Siderno. La sua elezione segna finalmente, dopo il lungo periodo di commissariamento, il ritorno della democrazia per tutta la comunità sidernese».

È quanto afferma in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo le sue felicitazioni per «la netta affermazione della candidata di centrosinistra» al Comune di Siderno.

«La città di Siderno costituisce uno dei pilastri più importanti del territorio metropolitano - ha aggiunto Falcomatà - l'elezione di Mariateresa rappresenta quindi un nuovo punto di partenza per la cittadina della costa jonica, anche per ciò che riguarda lo sviluppo di rapporti sinergici nel contesto della Città Metropolitana. In bocca al lupo al nuovo Sindaco, con il quale sono certo non mancheranno le occasioni di collaborazione istituzionale nell'ottica dello sviluppo del territorio dell'area jonica e dell'intero comprensorio metropolitano».