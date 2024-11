Il neo assessore regionale al bilancio: «Doveroso lasciare, ingiusto mantenere tutti gli incarichi»

Mariateresa Fragomeni ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale di Siderno, autosospendendosi anche da segretario del locale circolo del Partito Democratico. E’ stato lo stesso neo assessore regionale a comunicarlo alla stampa attraverso una nota stampa. «Risulterebbe pertanto ingiusto, oltre che irrispettoso per i ruoli all’interno del Consiglio Comunale e della Segreteria del Circolo del Partito Democratico – sostiene Fragomeni - dedicare agli stessi un tempo risicato e discontinuo. In sintesi, non avrebbe alcun rigore etico e funzionale mantenere contemporaneamente tutti gli incarichi, se poi si finisce per vanificarne le finalità». All’esito della sua recente nomina istituzionale come assessore al bilancio dell’esecutivo Oliverio, la Fragomeni sottolinea come «La mia attenzione verso Siderno, d’ora in avanti, avrà orizzonti più ampi. L’assunzione di una così importante funzione, infatti, sebbene non incompatibile con alcuna delle mie precedenti cariche politiche, richiede una tale ed incondizionata dedizione, da lasciare obbiettivamente poco tempo per ulteriori impegni pubblici».

In Consiglio Comunale a Mariateresa Fragomeni subentrerà Gabriella Boccuti, mentre il segretario uscente ha proposto all’assemblea dei democrat sidernesi come segretario reggente la giovane Giusy Massara.