Secondo un sondaggio SWG del 30.11, il PD ritorna ad essere il primo partito con il 26,1 e, la coalizione del centrosinistra, con il 32,1% si incollerebbe al sedere della coalizione del centrodestra che registra un 34%, il M5S invece, sempre scondo il sondaggio SWG, si attesterebbe al 25,7%. Forza Italia con il 14,8, invece, si attesterebbe primo partito della coalizione di centrodestra con oltre un punto percentuale in più sulla Lega di Salvini che si attesterebbe al 13,5. Alternativa Popolare che si appresta a essere il maggiore alleato del PD, sarebbe a un passo dalla conquista del 3% e, quindi, conquistare i relativi seggi parlamentari. In crescita Fratelli d’Italia che, comunque, in una settimana guadagna lo 0,3 passando dal 4,8 al 5,1%. Chiaramente sono sempre sondaggi che tra l’altro non tengono ancora conto delle singole candidature nei collegi uninominali e, dunque, basati esclusivamente sul voto di opinione.

Tuttavia rivelano una tendenza che dimostra che via via che si avvicina la data delle elezioni e il clima si surriscalda, gli schemi di gioco per le formazioni in campo potrebbero cambiare e non poco. Una eventualità che allo stato potrebbe far tirare un sospiro di sollievo al PD di Renzi, il quale, dal responso delle elezioni siciliane in poi, si trova accerchiato sia mediaticamente che politicamente. Inoltre il dato può dare una mano nelle estenuanti trattative in corso per costruire la coalizione e, potrebbe risultare un sedativo per i tanti deputati uscenti alla ricerca di una rielezione sempre più difficile, tenuto conto del nuovo sistema elettorale che, soprattutto per il PD, ha ridotto gli spazi. Il sondaggio di SWG attribuisce alla lista di Sinistra il 4,9 con una perdita dello 0,5 in una settimana. E proprio dalle parti di MDP storcono il naso, rispetto alla genuinità del sondaggio. Ma a parte i tatticismi politici legati al sale e scendi delle percentuali sondaggistiche, la tendenza in qualche modo rompe uno schema voleva una partita tra Berlusconi e il centrodestra. Inoltre apre anche un valzer di riposizionamenti all’interno del centrodestra e non solo.

In Calabria, per esempio, Wanda Ferro, lascia Forza Italia per approdare a Fratelli d’Italia, un riposizionamento che consente alla signora della destra calabrese non solo di ritornare alle origini ma di occupare con autorevolezza la casella di Fratelli d’Italia nella provincia di Catanzaro attualmente libera. Non è da escludere a questo punto che la Ferro sia la capolista della lista plurinominale proporzionale Sud di Fratelli d’Italia. Tentazioni al riposizionamento comunque, non mancano neanche nel PD e tra probabili aspiranti a una candidatura. Con una MDP sempre pronta a fiutare défaillance democrat a caccia di voti e sangue a danno del PD. Pa.Mo.