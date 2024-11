Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso fa il punto dopo la lunga audizione in Commissione “Bilancio” dei vertici della Sorical. Un’audizione che è stata predisposta dal presidente Giuseppe Aieta proprio su richiesta dei consiglieri del partito di Giorgia Meloni, Orsomarso e Nicolò.





«Ringraziamo LaC – ha detto ai nostri microfoni Orsomarso - così come tutti gli altri organi di informazione che fanno un legittimo lavoro di inchiesta che migliora anche la nostra attività di minoranza e di controllo. Abbiamo chiesto ai commissari lo stato dell’arte, il piano finanziario ed economico e se la Sorical potrà diventare pienamente pubblica. Al momento sembra che non ci siano problemi di gestione, la società sta economicamente in piedi, ma sei i Comuni non pagano è un problema per questo governo, ma anche per i futuri». Per quel che riguarda la vicenda relativa alle assunzioni, Orsomarso valuta positivamente le spiegazioni fornite dai commissari.







«Abbiamo rilevato che non si tratta di assunzione a tempo indeterminato, ma determinato di soggetti che già prestavano lavoro per Sorical. Contratti che consentiranno un risparmio. Alla guida politica della società, e quindi a Luigi Incarnato, ho chiesto però lumi sull’opportunità politica di procedere adesso ad assunzioni. Dal punto di vista tecnico i chiarimenti mi convincono, dal punto di vista dell’opportunità politica di meno. Anche a causa di questo dibattito strano con Incarnato che ha fatto denunce importanti in Commissione rispetto al ruolo di alcuni sindacati e rispetto a richieste mancate che hanno generato una reazione negativa». Per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda Orsomarso ha indicato la possibilità di investire il Consiglio regionale di un dibattito sulla gestione delle acque calabresi.

