Il commissario del Pd commenta la vittoria alle primarie del medico lametino

«E’ il riconoscimento del lavoro proficuo di mesi in settori della società civile ed anche in alleanza con esponenti del Pd». Il commissario del partito democratico Pino Soriero non ci sta a parlare di una vera e propria sconfitta e commenta così la vittoria di Tommaso Sonni alle urne delle primarie. Il riferimento è a quell’ala dei democrat che già da tempo si erano distaccati dal partito dichiarando apertamente con una nota stampa il loro sostegno al medico lametino.



A Sonni toccherà ora il gravoso compito di compattare attorno a sé anche Pd e Sel, ha spiegato il commissario, che con questa dichiarazione sembra avere dimenticato che il partito di Vendola ha più volte manifestato il suo appoggio a Rosario Piccioni. Ma non è da escludere che non si tratti di una dimenticanza.



Per il segretario regionale Ernesto Magorno a Sonni non mancherà il sostegno del partito affermando poi: «Andiamo avanti consapevoli di essere una forza politica matura e responsabile, capace di confrontarsi attraverso lo strumento democratico delle primarie e parte determinante di una coalizione di centrosinistra, unita, che anche a Lamezia vuole confermarsi come forza capace di buon governo e di cambiamento governo».