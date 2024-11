Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia, si congratula con Wanda Ferro, nominata sottosegretario al ministero dell’Interno. «La prestigiosa nomina di Wanda Ferro nel governo ci riempie di gioia e dì orgoglio», ha affermato Antoniozzi. «Wanda va al Viminale grazie alle sue doti di equilibrio, onestà e alle sue competenze. Sì tratta di un riconoscimento non solo per il nostro partito calabrese ma per tutta la regione che potrà contare su un 'esponente dì primo piano nel ministero deputato alla sicurezza pubblica. Siamo certi che l'esecutivo saprà realizzare cose dì grande rilevanza per la nostra regione e salutiamo con favore i provvedimenti sui rave party».

«Complimenti e buon lavoro agli onorevoli Wanda Ferro e Maria Tripodi, rispettivamente sottosegretario all’Interno e sottosegretario agli Esteri del governo presieduto dall'onorevole Giorgia Meloni». Così Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria: «Non c’è dubbio che, a partire dalle urgenti questioni che riguardano il Sud del Paese, la Calabria avrà, dal Presidente del Consiglio dei ministri e da tutto il Governo, l’attenzione auspicata e necessaria».

E sottolinea: «La sintonia tra Regione e Governo sarà indispensabile, anzitutto per colmare lo storico deficit infrastrutturale che penalizza questa parte del Mezzogiorno. Visione comune e unità d’intenti faciliteranno il lavoro da farsi. Il Consiglio regionale - conclude Mancuso - è pronto ad adoperarsi con disponibilità e responsabilità per il bene della Nazione e della Calabria».

«La nomina di Wanda Ferro a sottosegretario all'Interno è una notizia positiva per Catanzaro e la Calabria che potranno contare su una figura esperta e apprezzata all'interno del nuovo Governo nazionale». Lo afferma in una nota il sindaco del capoluogo calabrese Nicola Fiorita, che aggiunge: «Un ruolo prestigioso e di primo ordine per la parlamentare catanzarese che, sono certo, saprà continuare a rappresentare e a tutelare al meglio gli interessi del territorio, con rinnovato senso di responsabilità e al di là di ogni schieramento politico. Wanda Ferro ha sempre risposto presente alle sollecitazioni della nostra città e auspico che, fin da subito, l'amministrazione possa confidare su una interlocuzione diretta e proficua per il bene di Catanzaro. A lei rivolgo, quindi, gli auguri di buon lavoro e un sincero in bocca al lupo per l'impegnativo percorso che si accinge ad intraprendere».

«Wanda Ferro sottosegretario del Governo Meloni una bella notizia». Con queste parole Denis Nesci, commissario provinciale Fdi di Reggio Calabria, esprime soddisfazione per la nomina di Ferro a sottosegretario agli Interni. «Un profilo dall'alto spessore politico ed istituzionale - sottolinea Nesci - che saprà ricoprire il ruolo con dedizione e competenza; valori che da sempre accompagnano il suo percorso. Per la Calabria questa è una bella notizia, perché conosciamo lo sforzo profuso dall' on. Ferro nelle sue battaglie in questi lunghi anni di servizio alla comunità calabrese. Orgogliosi come partito, di avere la nostra coordinatrice regionale, all'interno del Governo che, siamo certi, cambierà le sorti del nostro Paese».

«La prestigiosa nomina a sottosegretario all'Interno di Wanda Ferro è un premio alla sua coerenza e alle sue capacità ed è motivo di soddisfazione per tutti noi, per la Calabria, per il Sud e per la nostra Nazione». Lo afferma, in una nota, il gruppo regionale di Fratelli d'Italia, composto dai consiglieri Giuseppe Neri, Fausto Orsomarso, Antonio Montuoro e Luciana De Francesco. «Come deputato, coordinatore regionale del partito e nostra guida - aggiunge il Gruppo FdI - Wanda ha mostrato le sue notevoli capacità, che sono state motivo di apprezzamento anche da parte delle altre forze politiche. Avremo un punto di riferimento importante al Governo che sarà prezioso per i temi di competenza».

«La Calabria ha due sottosegretari nella squadra del nuovo governo. Auguri di buon lavoro a Wanda Ferro e Maria Tripodi con la speranza che il loro operato possa tradursi in iniziative buone per l'Italia e per la nostra regione». Così su Facebook il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria Ernesto Magorno.