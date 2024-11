È stata eletta consigliere di minoranza al comune di Soverato con 121 preferenze con la lista Patto per lo Ionio, guidata da Vittorio Sica, entrando così tra i banchi dell’opposizione, Azzurra Rita Ranieri, che a pochi giorni dal voto decide di aderire all’Udc. La stessa, accompagnata dal segretario cittadino Salvatore Riccio, ha formalizzato il passaggio all’Unione di centro, incontrando alla cittadella regionale di Catanzaro il segretario regionale del partito nonché assessore regionale al bilancio Francesco Talarico.

«Dopo il soddisfacente risultato della mia prima esperienza elettorale che mi ha voluto eletta consigliere comunale della città di Soverato, e per il quale porto sincera riconoscenza a tutti i miei elettori, ho ritenuto di compiere un ulteriore passo sposando gli ideali, i principi nonché i progetti dell’Udc di cui mi onoro di essere portavoce in seno al civico consesso – ha commentato Ranieri -. Ringrazio di questa opportunità il segretario cittadino Salvatore Riccio, il dirigente regionale Paolo Froio e il segretario regionale, nonché assessore regionale Franco Talarico».

La neo consigliera, imprenditrice di professione, si dice certa di poter costruire qualcosa di importante per la città di Soverato. «Ho scelto Udc perché è unita e ispirata da valori che non sono assolutamente negoziabili. Sono una moderata –- spiega Ranieri - fermamente legata alla democrazia e garantista dei diritti civili, non ultimo il lavoro e il diritto di esercitarlo. La mia è una scelta ponderata e sincera. In questo partito l’onorevole Talarico, Salvatore Riccio, Paolo Froio e gli uomini che gli stanno attorno hanno una grande anima pronta a dialogare con tutti. Ci concentreremo sulle esigenze primarie della cittadina, cercheremo soluzioni per favorire le imprese locali e le nuove iniziative economiche. Daremo voce ad ogni problematica del territorio».