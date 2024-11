«Il nostro segretario nazionale Roberto Speranza è il nuovo ministro della Salute in un Governo che dovrà rappresentare la vera svolta nel nostro Paese. Il riconoscimento al nostro Partito e la sua nomina carica di responsabile tutti noi, dal semplice militante e simpatizzante, all'intero gruppo dirigente calabrese di ArticoloUno». Lo ha detto Pino Greco, segretario regionale del Movimento.





«Difendere la Sanità pubblica e universale, integrare i servizi sanitari e socio sanitari territoriali ed un piano straordinario di assunzione per medici e infermieri, queste alcune delle sfide che ci vedranno impegnati e che fanno parte dell'accordo di Governo» rimarca il segretario aggiungendo: «Si apre una pagina nuova e impegnativa soprattutto nella nostra Regione dove la Sanità ha raggiunto livelli insostenibili per la nostra popolazione». «Sono certo che saremo in grado di dare le giuste risposte alla nostra gente. Auguriamo buon lavoro a Roberto a cui non mancherà il nostro appoggio. Ora al lavoro per la Calabria», conclude Greco.

Governo Conte bis, per la sanità in Calabria ora c’è... Speranza