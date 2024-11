Roberto Speranza annuncia su La7 la partecipazione all'evento nazionale sul reddito minimo, organizzato da Area Riformista a Cosenza venerdì 8 maggio presso la sala della musica a piazza Italia.

All'iniziativa, oltre a Roberto Speranza, già capogruppo del Pd alla Camera, parteciperanno il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, e numerosi amministratori regionali e parlamentari provenienti da diverse aree del paese. La scelta di tenere in Calabria questa importante iniziativa di interesse nazionale non è avvenuta a caso, ma perchè su questo tema è impegnata da anni in una battaglia sociale e istituzionale la parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio. Due anni fa in Calabria a sostegno di una legge di iniziativa popolare sul reddito minimo proprio la Bruno Bossio, supportata da alcune associazioni calabresi, ha raccolto oltre diecimila firme per l'approvazione della legge. La conferenza di Cosenza dunque diventerà un passaggio strategico nell'iter parlamentare per l'introduzione di uno strumento di contrasto alla disoccupazione che è già una realtà nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea.