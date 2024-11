Così la governatrice della Calabria in merito alle proteste del suo collega del Veneto sul messaggio pubblicitario dei sindaci della costa ionica reggina

«Non ho sentito Zaia, non è uno dei governatori che sento più assiduamente perché non c'è stato mai motivo e momento di collaborazione». Lo ha affermato il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, con riferimento al messaggio pubblicitario che ieri ha suscitato numerose proteste e l'indignazione del governatore del Veneto, Zaia.

La Santelli ha ribadito che «nel caso specifico, a me sinceramente quello sport non è piaciuto, io non l'avrei fatto, dopo di che ho trovato abbastanza gratuite le accuse di Zaia. Diciamo - ha concluso il presidente della Regione Calabria - che si è fatto campagna elettorale».