«I 3 miliardi stanziati nella legge di Bilancio 2023 garantiscono la copertura finanziaria totale sugli interventi indicati dal commissario Simonini sulla statale 106 Jonica da Sibari a Reggio Calabria. Il piano ha un costo di 3,88 miliardi, di cui 880 finanziati: il Governo coprirà così l'intero fabbisogno indicato dal commissario».

È quanto afferma, in una nota, il deputato della Lega Domenico Furgiuele, componente della Commissione trasporti alla Camera che interviene dopo le polemiche, alimentate dal consigliere regionale del Pd Ernesto Alecci, dall’ex parlamentare democrat Enza Bruno Bossio e dal sindaco di Cassano Gianni Papasso, in merito ai fondi destinati all’importante arteria stradale previsti in un arco temporale molto ampio.

«Anas ha inoltre la possibilità - aggiunge Furgiuele - di rendere “bancabili” gli interventi a fronte dell'impegno dello Stato al finanziamento integrale. Così accade sempre con l'iter delle grandi opere».

«Sulla statale 106 dopo anni di chiacchiere e promesse si passa finalmente ad azioni concrete, grazie al lavoro del Mit guidato dal ministro Matteo Salvini. Il resto è demagogia tipica di una sinistra inconcludente che dimostra scarsa conoscenza delle regole. Con la Lega al governo si passa dalle parole ai fatti».