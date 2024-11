Anche il senatore della Lega Matteo Salvini interviene sul tema viabilità. Lo ha fatto nelle vesti di primo firmatario di una interrogazione al ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli: «Strade come la Statale 106 in Calabria – precisa l’esponente del partito del Carroccio - devono essere messe in sicurezza. Chiedo quindi al ministro dei trasporti – aggiunge - di indicare i tempi previsti per lo sblocco dell'approvazione del progetto esecutivo dei lavori della seconda tratta dal km 18+863 della Statale 106 "Jonica", tristemente nota come "strada della morte"».

«Si tratta di un'opera che la Calabria attende da 20 anni non più procrastinabile. In questa strada – conclude l’ex ministro dell’Interno- hanno perso la vita più di 700 persone. Ci auguriamo che il ministro De Micheli agisca in fretta prima che aumentino le vittime».