«Ringrazio il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, per l’imput che ha voluto dare al Dipartimento per il Mezzogiorno, che guido ormai da qualche tempo, ponendo al centro dell’attenzione di Forza Italia la questione meridionale, che riteniamo essere sempre più attuale. Ringrazio anche i presidenti dei nostri gruppi parlamentari, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, grazie al cui supporto abbiamo organizzato questo evento che ha assunto rilevanza nazionale, che vedrà la presenza dei nostri cinque ministri, di tutti i sottosegretari, di oltre 50 parlamentari azzurri e dei quadri dirigenti del partito, che verranno da tutta Italia».

Lo ha detto Francesco Cannizzaro, vice capogruppo dei Deputati di Forza Italia e responsabile del Dipartimento per il Mezzogiorno del partito azzurro, presentando in conferenza stampa al partito, insieme al segretario Antonio Tajani, la tre giorni che si svolgerà a Reggio Calabria i prossimi 1, 2 e 3 agosto, tappa conclusiva degli Stati Generali del Mezzogiorno.

«In questi mesi, abbiamo svolto iniziative itineranti in tutte le regioni del Sud, abbiamo ascoltato e raccolto tutte le istanze di tutti. L’Appuntamento a Reggio Calabria è la tappa conclusiva di questo percorso, il cui obiettivo è quello di redigere un documento finale che proporremo al Governo, attraverso la nostra delegazione, per porre al centro dell’attenzione la questione del Sud. Grazie alle iniziative di questo Governo, il Mezzogiorno sta rialzando la testa ed ha un ruolo senza precedenti rispetto agli ultimi vent’anni e noi di Forza Italia rivendichiamo con orgoglio, molto del lavoro fatto e dei risultati che abbiamo raggiunto», ha aggiunto.

«Insieme ai colleghi parlamentari calabresi, a tutti gli assessori e consiglieri regionali della grande squadra della Calabria, con in testa il presidente Roberto Occhiuto, che sta interpretando al meglio l’azione di Governo di Forza Italia e del centrodestra stravolgendo le sorti della nostra regione accoglieremo le eccezionali personalità che arriveranno a Reggio per l’occasione. La politica messa in campo da Forza Italia in questi ultimi anni è la migliore che questa regione abbia mai avuto», ha sottolineato.

«La tappa conclusiva di questo viaggio nelle regioni del Sud, che si terrà Reggio Calabria i prossimi 1,2 e 3 agosto, ha un programma molto denso, 13 panel, all’interno dei quali interverranno i nostri ministri, eletti, sindaci, consiglieri regionali e comunali, che si confronteranno con tutte le associazioni di categoria che abbiamo voluto coinvolgere, professionisti, università e sindacati. Affronteremo tanti temi: sanità, giustizia, impresa, tasse, economia, turismo, infrastrutture, export, made in Italy, legalità, sport, formazione, enti locali, di agricoltura, donne, con la presenza di Azzurro Donna, di giovani, con uno spazio dedicato al nostro movimento giovanile e ovviamente di Sud, con le attività messe in campo da Forza Italia», ha concluso.