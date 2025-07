È stato presentato questa mattina a Roma l'evento di chiusura nazionale degli Stati generali del Sud di Forza Italia, che si terrà in Calabria, a Reggio, dall'1 al 3 agosto. A presentarlo, il Segretario nazionale del Partito e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, affiancato dal Portavoce nazionale del partito, Raffaele Nevi, dal Capogruppo alla Camera dei Deputati, Paolo Barelli, e dal Responsabile nazionale del Dipartimento Sud, Francesco Cannizzaro, ideatore e promotore dell'iniziativa.

"Le radici del Sud la Forza dell’Italia" è arrivata a conclusione del percorso, dopo aver toccato ogni regione del Mezzogiorno e la tappa calabrese segnerà, di fatto, la convergenza di tutti gli esponenti di Forza Italia delle diverse parti del Paese, che si ritroveranno in riva allo Stretto insieme allo “stato maggiore” del partito al completo. Non è mai accaduto prima.

Nella 3 giorni del Kalura, infatti, insieme ad Antonio Tajani, interverranno tutti i Ministri azzurri, i Sottosegretari, entrambi i capigruppo di Camera e Senato, oltre 50 parlamentari e dirigenti nazionali, 4 eurodeputati, 5 presidenti di regione (Basilicata, Calabria, Molise, Piemonte, Sicilia), oltre ad autorevoli personalità del mondo dell'imprenditoria, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria. Sarà, dunque, un'occasione più unica che rara per confrontarsi affrontando temi fondamentali per lo sviluppo dei territori e di tutto il Paese.

Divisi in 48 ore, iniziando da venerdì pomeriggio e finendo domenica dopo mezzogiorno, ci saranno 107 interventi, spalmati in 13 panel con tematiche di strettissima attualità: giovani, politica, sport, impresa, Europa, istruzione, pari opportunità, sanità, infrastrutture, trasporti, cultura, legalità, economia, welfare, fiscalità, previdenza, agricoltura, export, turismo, enti locali, giustizia. Sarà l'occasione per dibattere, confrontarsi, approfondire questioni delicate e decisive, con i massimi esponenti del Parlamento e del Governo. Lo svolgimento dei panel è costantemente aperto al pubblico. Niente "palazzi di vetro", Forza Italia si tocca con mano.

“Insieme ai colleghi parlamentari calabresi, a tutti gli assessori e consiglieri regionali della grande squadra della Calabria, con in testa il Presidente Roberto Occhiuto, che sta interpretando al meglio l'azione di Governo di Forza Italia e del centrodestra stravolgendo le sorti della nostra regione – afferma l’on. Francesco Cannizzaro - accoglieremo le eccezionali personalità che arriveranno a Reggio per l'occasione. La politica messa in campo da Forza Italia in questi ultimi anni è la migliore che questa regione abbia mai avuto. Ringrazio Antonio Tajani e tutti i colleghi dei gruppi parlamentari per il supporto e l'entusiasmo. La Calabria è pronta!”

Tajani: «Da qui partiranno i lavori per il Ponte dello Stretto, dialogheremo con il mondo produttivo»

"Dall'1 al 3 agosto, a Reggio Calabria, ci sarà una tre giorni che concluderà il lavoro che il Dipartimento del Sud, guidato da Francesco Cannizzaro" che arriva dopo che "in ogni regione del sud, delle isole, abbiamo organizzato eventi per affrontare la questione meridionale e i problemi che ci sono nelle diverse realtà di questa parte d'Italia". Lo dice Antonio Tajani, in conferenza stampa presentando l'iniziativa per il Mezzogiorno organizzata nel capoluogo calabrese.

"Concluderemo questo lavoro con questa tre giorni -dice- dove affronteremo tutti i temi che riguardano il Mezzogiorno, ma sarà anche un'occasione per cominciare a indicare quelli che saranno i temi fondamentali della ripresa, a cominciare dalla sanità, alla quale dedicheremo tutto il lavoro durante la stagione estiva, come abbiamo annunciato, per presentare il nostro piano strategico per il servizio sanitario nazionale".

"Naturalmente poi si parlerà di economia, di tasse, si parlerà di sicurezza, di lotta alla mafia, si parlerà di lavoro, di Europa, di infrastrutture, visto che siamo in una città da dove partirà il Ponte sullo Stretto e quindi sarà un momento di grande confronto con la partecipazione del mondo produttivo, come al solito vogliamo ascoltare prima di scrivere le nostre proposte e quelle che già abbiamo scritte, grazie al lavoro dell'ascolto verranno presentate, certamente con una particolare attenzione al sud del nostro paese", aggiunge il leader azzurro.

"Dopodiché, a settembre, cominceremo a lavorare per l'evento del movimento giovanile che si svolgerà a Telese, poi c'è un grande evento sulla sanità che si svolgerà in Veneto e un altro dedicato agli enti locali che si svolgerà come ogni anno facciamo a Firenze", ricorda Tajani.