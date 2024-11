Il candidato del centrosinistra Mario Oliverio esprime soddisfazione per la decisione della presidente ff Stasi, arrivata dopo le sue 'denunce'

Una vittoria per Mario Oliverio. La "circolare della giunta regionale sullo stop alle nomine in realtà non ci sarebbe mai dovuta essere - ha dichiarato - se siamo arrivati a tanto è perchè negli ultimi atti del governo regionale ormai fortunatamente agli sgoccioli, sono stati contraddistinti da una inaccettabile disinvoltura politico amministrativa". Parole dure, arrivate dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa, nelle quali aveva annunciato che si sarebbe anche rivolto alla magistratura ordinaria.



"Abbiamo il dovere di guardare avanti e di assicurare ai calabresi un futuro migliore -continua Oliverio - al riparo da questi tentativi di costruire il consenso per via clientelare. (...) La decisione di Antonella Stasi è scaturita dalle nostre denunce. Abbiamo svolto un ruolo di garanti di un'agibilità legalitaria della Regione e lo saremo per l'intera legislatura". La Giunta si dovrebbe quindi fermare nelle nomine dell'ultimo minuto, ma intanto alcuni dipartimenti continuano a premiare le associazioni...