«In questi due anni da presidente della Regione Calabria ho più volte dialogato con i sindacati e con le associazioni di categoria. Il confronto è fondamentale per raggiungere risultati importanti. Venerdì 12 gennaio, alle ore 12.30, incontrerò in Cittadella i segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo», scrive su Threads Roberto Occhiuto.

Richiesta accolta, dunque, da parte del presidente della Regione Calabria, per i sindacati che avevano sollecitato un incontro urgente per discutere dello stato delle infrastrutture del territorio, a partire dalla Ss 106 ancora in attesa di ammodernamento, passando per l'autostrada A2 e finendo alle ferrovie con l'elettrificazione della linea jonica e l'Alta velocità. Un confronto a tutto tondo sulla "vertenza Calabria", reso non più rimandabile - secondo i tre segretari - dopo i recenti fatti di cronaca che hanno listato a lutto la nostra regione: l'incidente sui binari nella frazione Thurio di Corigliano Rossano in cui sono morte due persone e la strage di giovani nell'incidente dell'Epifania sulla "strada della morte".

Il presidente Occhiuto ha inteso rispondere a stretto giro fissando subito una data in settimana, così come annunciato su Threads.