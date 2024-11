«Chiediamo non solo al ministro Piantedosi ma anche al ministro Salvini, che ha la responsabilità politica degli apparati di soccorso anche in mare, di venire in Parlamento a riferire sulla strage di Cutro».

Lo dichiara il senatore siciliano Pietro Lorefice, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Politiche Ue di Palazzo Madama.

«Qui – conclude Lorefice - non è in questione la professionalità e l'abnegazione di chi ogni giorno, da sempre, è in prima linea nel salvataggio di vite in mare, ma le direttive politiche di un governo che non fa mistero del suo disprezzo verso i migranti».