Primo incontro, stretta di mano, sorrisi e convenevoli tra il presidente dimissionario della Regione Calabria e ricandidato Roberto Occhiuto ed il suo competitor Pasquale Tridico, candidato del campo progressista.

L'occasione è stata fornita dalla "Cena straordinaria", un evento di beneficenza che vede Corso Mazzini, nel cuore di Catanzaro, trasformato in un ristorante a cielo aperto con una tavola imbandita lunga 400 metri per circa mille partecipanti.

Nel breve incontro, Occhiuto e Tridico si sono salutati sorridenti, augurandosi reciprocamente un "in bocca al lupo" per le consultazioni del 5 e 6 ottobre.

A salutare Tridico anche la compagna di Occhiuto, la sottosegretaria Matilde Siracusano.

I due candidati si sono poi seduti a pochi metri l'uno dall'altro.

Tra i presenti il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, la sottosegretaria all'interno Wanda Ferro, leader di FdI Calabria, e Filippo Pietropaolo, vicepresidente uscente della Giunta regionale.