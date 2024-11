Il gruppo social Stutamu Salvini, in appena cinque giorni ha raccolto quasi seimila adesioni. Ai post virtuali si affiancano striscioni e volantini comparsi in diverse zone della città, mentre sono state programmate due manifestazioni per esprimere un sonoro dissenso nei confronti del leader del Carroccio, atteso a Cosenza nel pomeriggio di martedì prossimo 24 settembre. Alle 18 l’ex Ministro dell’Interno inaugurerà la nuova sede provinciale della Lega, nei pressi di Piazza 11 Settembre. A seguire sarà al Teatro Morelli per una iniziativa pubblica.

Doppio appuntamento antileghista

Salvini in riva al Crati troverà una contestazione organizzata. Nelle ultime ore si sono susseguite le assemblee di comitati già noti in città per le battaglie in favore dell’accoglienza e del diritto alla casa a cui si sono uniti esponenti politici di sinistra e semplici cittadini. Lunedì 23 settembre alle 19 si riuniranno in Piazza Valdesi, porta d’ingresso di Cosenza vecchia, a due passi proprio dal Teatro Morelli, per una iniziativa intitolata Facciamoci la festa. «Musica, cibo, intrattenimento, reading, performance per ribadire che piazze e quartiere sono di chi li vive, ogni giorno» scrivono in una nota. «Durante la serata si svolgerà l'iniziativa Un primo agli italiani, ideata da Silverio Tucci e diversi dj si alterneranno dietro la consolle. Previsti anche spettacoli per bambini». Nella giornata successiva si svolgerà un corteo che alle 17 muoverà da Piazza dei Bruzi verso Piazza 11 settembre, fino alla nuova sede leghista. «Una manifestazione viscerale, di tutta la città, pacifica e colorata, aperta e determinata, cui tutti sono invitati a prendere parte da 0 a 99 anni – dicono gli organizzatori - Il corteo sarà plurale e animato da musica, colori e ironia. Contro chi vuole, senza fondamento alcuno, seminare un clima di paura, rispondiamo così, con uno sberleffo che tutta Cosenza rivolgerà a Matteo Salvini. Ci sarà un unico striscione, rappresentativo di tutte le anime, che aprirà il corteo e, per questo, crediamo non ci sia bisogno di esporre simboli di natura politica o similari. Protagonista dovrà essere tutta la città, solo la città». Per chi lo volesse, informa un comunicato, già dalle 15 si potrà convergere davanti al Comune per contribuire alla realizzazione di cartelli e materiali simili da portare all'interno del corteo.

I risvolti politici

Intanto sul piano politico, si apprende di un incontro programmato nella Capitale sempre il 24 settembre, ma di mattina, tra il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e proprio Matteo Salvini, per il varo della candidatura di Mario Occhiuto alla presidenza della Regione. L’investitura ufficiale potrebbe toccare proprio a Salvini nel pomeriggio della stessa giornata.