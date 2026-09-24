Il presidente della Regione sulla prossima competizione elettorale e sul rapporto con Futuro nazionale: «Può anche avere un risultato importante ma non è detto che il centrodestra vinca insieme»

«Credo che il centrodestra sia nelle condizioni di vincere le elezioni soprattutto se rimane distinto dalla destra populista di Futuro nazionale. Cercheremo di dimostrarlo con le suppletive a Reggio Calabria per fare del risultato a Reggio un esempio, una bussola, anche per il centrodestra nazionale sulle alleanze». Così il vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un evento presso la Cittadella regionale di Catanzaro.

Alla domanda se l'impressione sia quella di una sfida, da parte di Vannacci, al più al centrodestra e a Forza Italia che al centrosinistra Occhiuto risponde: «A me pare così. Vannacci - osserva - fa il suo lavoro. Ha aggredito uno spazio politico che c'è in tutta Europa».

Tuttavia, sottolinea Occhiuto, «la politica è una cosa l'aritmetica un'altra. Vannacci può anche avere un risultato importante ma non è detto che il centrodestra vinca con Vannacci, forse diventa più competitivo ancora se rafforza la parte più riformista, più liberale, che non è più rappresentata affatto, anzi è rappresentata nel centrosinistra».