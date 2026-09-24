«Credo che il centrodestra sia nelle condizioni di vincere le elezioni soprattutto se rimane distinto dalla destra populista di Futuro nazionale. Cercheremo di dimostrarlo con le suppletive a Reggio Calabria per fare del risultato a Reggio un esempio, una bussola, anche per il centrodestra nazionale sulle alleanze». Così il vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un evento presso la Cittadella regionale di Catanzaro.

Alla domanda se l'impressione sia quella di una sfida, da parte di Vannacci, al più al centrodestra e a Forza Italia che al centrosinistra Occhiuto risponde: «A me pare così. Vannacci - osserva - fa il suo lavoro. Ha aggredito uno spazio politico che c'è in tutta Europa».

Tuttavia, sottolinea Occhiuto, «la politica è una cosa l'aritmetica un'altra. Vannacci può anche avere un risultato importante ma non è detto che il centrodestra vinca con Vannacci, forse diventa più competitivo ancora se rafforza la parte più riformista, più liberale, che non è più rappresentata affatto, anzi è rappresentata nel centrosinistra».