Dopo le apparizioni dei giorni scorsi, il governatore è apparso con una nuova foto su X accanto al vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia in questi giorni in Calabria

«Iniziata la giornata con una bella visita del leader del mio partito». Dalla stanza della clinica dove è ricoverato dopo l’intervento al cuore subito nei giorni scorsi, il presidente della Regione Roberto Occhiuto pubblica una nuova foto. Dopo i ringraziamenti a quanti gli sono stati vicini in questo periodo e l’immagine con “cuddruriaddro” in mano, il governatore torna sui social ma stavolta non è solo. Accanto a lui Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri nonché segretario nazionale di Forza Italia, in questi giorni in Calabria per una serie di iniziative che lo hanno visto coinvolto.

Occhiuto si trova attualmente in una clinica cosentina per seguire un percorso di riabilitazione in seguito all’operazione chirurgica alla valvola mitralica. Ieri era apparso anche in un video in cui rendeva conto delle sue condizioni di salute e rispondeva alle polemiche sui presunti trattamenti di favore di cui avrebbe goduto, polemiche alle quali aveva già replicato l’Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco, in cui è stato effettuato l’intervento.