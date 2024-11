«Berlusconi voleva che guardassimo al futuro». Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa presso la sede azzurra di San Lorenzo in Lucina ricorda il leader e fondatore azzurro a pochi giorni dal funerale: «Siamo profondamente scossi e feriti dalla scomparsa del nostro leader, non è facile essere qui».

Il post Berlusconi

Tajani ha poi continuato: «Per rispettare l'articolo 19 dello statuto che purtroppo prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del presidente - ha spiegato il coordinatore azzurro - giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza di Forza Italia che convocherà il Consiglio nazionale, il Consiglio nazionale sarà poi chiamato ad eleggere il presidente del movimento politico che dovrà guidare il movimento fino al prossimo congresso nazionale. Sono questi gli adempimenti statutari che noi rispetteremo». E ancora: «Lavoreremo in Europa per rafforzare il Ppe: Berlusconi ci aveva portati nella grande famiglia di De Gasperi e Schumann e lavoreremo, come indicato da lui, per creare una maggioranza popolari conservatori e liberali dopo le elezioni del 2024 che ci vedranno impegnati con nostre liste».

La telefonata con Marina Berlusconi

«Stamattina ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi, che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riversato su suo padre. Marina mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia. Mi ha autorizzato a rendere pubblico questo colloquio telefonico».