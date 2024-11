La dura nota di Domenico Tallini indirizzata a Carlo Tansi: ‘A capo della Protezione civile non è stato messo un tecnico super partes, ma un vero e proprio esponente politico che passa il suo tempo a mandare strali contro il centrodestra’

“Carlo Tansi, responsabile della Protezione civile regionale, si crede Bertolaso. Ma a differenza di Bertolaso lui pensa che basti ostentare la felpa con lo stemma tricolore per dimostrare capacità, efficienza e competenza. A giudicare dai suoi primi atti - dichiara Domenico Tallini - e dalle sue continue esternazioni, lo si potrebbe definire piuttosto un appena sufficiente agitatore politico. Malcontento tra il personale, ostilità dei sindacati, clima di tensione: non c’è che dire, Tansi sta lavorando molto bene per formare una vera e armoniosa squadra capace di affrontare le emergenze in Calabria. Ironia a parte, prendiamo atto che a capo della Protezione civile non è stato messo un tecnico super partes, ma un vero e proprio esponente politico che passa il suo tempo a mandare strali contro il centrodestra, contro Scopelliti, contro Forza Italia. Oliverio lo ha ingaggiato per questo ? Ci auguriamo di no, anche se riteniamo che il presidente debba porsi il problema etico di un dirigente che fa politica, in barba ai regolamenti interni, attaccando e insultando i consiglieri regionali.



E sempre per quanto riguarda le recenti esternazioni del dottor Tansi - continua il coordinatore provinciale di Catanzaro - in una trasmissione televisiva, ci sentiamo di lanciare una sfida all’improbabile clone di Bertolaso. Se è davvero convinto ed ha le prove che alla protezione civile siano stati commessi in passato gravi irregolarità e illegittimità, porti tutta la documentazione alla Procura della Repubblica per l’apertura di un’inchiesta. Se non lo farà, saremo noi a chiedere alla magistratura di acquisire la registrazione della puntata televisiva per appurare se le accuse lanciate dal responsabile della Protezione civile sono supportate da elementi reali oppure se si tratta di volgari strumentalizzazioni politiche.

Dal presidente Oliverio - conclude Tallini - ci aspettiamo che chiarisca qual è il ruolo del prof. Tansi: quello di dirigere e organizzare la Protezione civile oppure quella di fare campagna elettorale contro il centrodestra”.