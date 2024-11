Dopo la stoccata del collega di partito al candidato del centrodestra alla Camera, nel corso di una manifestazione pubblica, la risposta non si è fatta attendere. «Mai avrei immaginato di dover convincere chi ricopre incarichi e ruoli nel partito» ha dichiarato il candidato nel collegio uninominale alla Camera

Dopo la stoccata di Mario Magno al candidato del centrodestra alla Camera nel corso di una manifestazione pubblica, la risposta di Mimmo Tallini non si è fatta attendere. «Mi sono candidato nel collegio uninominale, su richiesta del partito, una candidatura senza paracadute, consapevole che la partita vera e la sfida in questa competizione elettorale passa per la conquista dei collegi uninominali. Il mio compito e, il lavoro che sto facendo, dunque, -ha proseguito Tallini - è tutto rivolto nell’opera di convincimento e di persuasione di quell’elettorato non ancora convinto. Tutto mi sarei aspettato ma non certamente che mi si chiedesse di convincere coloro che all’interno di Forza Italia ricoprono incarichi e funzioni politiche».