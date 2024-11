«Io 20mila euro al mese alla Protezione civile?» - Carlo Tansi non ci sta alle dichiarazioni di Luigi Guglielmelli rilasciate nel corso della trasmissione Perfidia e nell'ultima puntata di Pubblica Piazza con tanto di buste paga in mano mostra quanto effettivamente ha percipito. «La busta paga della Regione Calabria era di 3800 euro, al Cnr 2375 euro. Tutti i giorni quando ero alla Protezione civile viaggiavo e spesso dormivo a Catanzaro, lì lavoravo il doppio, notti, allerte meteo, incendi, sbarchi. Ma io - dice Tansi - non l'ho fatto per il piano economico, la protezione civile in Calabria è una cosa seria. Vorrei capire cosa hanno fatto loro nella loro vita (si riferisce a Guglielmelli, ndr). La nostra regione è governata da 40 anni da una stessa classe politica che ha messo ai vertici della Regione burattini della classe politica che rispondono a comando, gente senza nè arte nè parte, che non hanno mai fatto un concorso».