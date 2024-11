In Prefettura sottoscriverà il protocollo Nue 112, poi parteciperà al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Tappa in Calabria per il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. L’esponente del governo Draghi sarà venerdì 1° luglio in Prefettura a Catanzaro. Lo rende noto il Viminale. Alle 10,30 sottoscriverà il protocollo Nue 112 (rappresenta un modello per la gestione delle chiamate di emergenza realizzato in attuazione della normativa Ue) con la Regione Calabria alla presenza della stampa. Alle 11 parteciperà al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al termine si terrà un incontro con la stampa.