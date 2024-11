Dopo le minacce subite attraverso due lettere, Giuseppe Rigoli, candidato a sindaco di Taurianova, si ritira dalla competizione elettorale

«Dopo la minaccia ricevuta attraverso due lettere, una recapitata ai miei genitori e l’altra a me, comunico il mio immediato disimpegno elettorale relativo alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale». Così Giuseppe Rigoli, candidato a sindaco di Taurianova, nel reggino ha annunciato il ritiro dalla competizione elettorale in programma il 15 novembre prossimo. Rigoli ha inoltre ringraziato «le giovani candidate ed i giovani candidati che avevano accettato di starmi accanto, nonostante per loro fosse la prima esperienza. Un ringraziamento particolare è mio dovere formularlo anche alle loro rispettive famiglie che, senza alcuna esitazione, avevano accordato ai loro figli la loro disponibilità di sostenermi, nonostante le oggettive difficoltà della competizione elettorale che ci vedeva partecipare con una sola lista».