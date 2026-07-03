Dopo la nomina, l’esponente leghista ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro al fianco del segretario Matteo Salvini: «Il nostro impegno resta lo stesso di sempre: lavorare con concretezza a Roma, senza dimenticare mai le istanze e le priorità dei nostri territori»

«Ringrazio il capogruppo Massimiliano Romeo e tutti i colleghi del Senato per la fiducia con cui mi hanno eletta vicepresidente vicario del gruppo della Lega». Lo ha detto Tilde Minasi, senatrice della Lega, dopo l’incarico ricevuto.

L’esponente leghista ha poi aggiunto: «Abbiamo ancora molte sfide da portare a termine prima della fine della legislatura. Ci aspettano battaglie importanti per la Lega, che affronteremo insieme, con spirito di squadra e accanto al nostro segretario, il vicepremier Matteo Salvini. Il nostro impegno – assicura - resta lo stesso di sempre: lavorare con concretezza a Roma, senza dimenticare mai le istanze e le priorità dei nostri territori e la vicinanza alle nostre comunità. Questo è un punto fermo per il nostro movimento».