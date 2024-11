«Considerando che Di Maio ha annunciato che ci saranno oltre 15 miliardi di investimenti, mi auguro che il Ministro Toninelli lunedì, oltre ad inaugurare carrozze progettate 30 anni fa e destinate solo oggi alla Calabria, ci dia qualche reale e concreta buona notizia. Ad esempio, ci aspettiamo che annunci che in questi investimenti è previsto l’avvio dell’alta velocità in Calabria, la garanzia di un servizio via mare e via aerea che garantisca la continuità territoriale, un progetto di rilancio del porto di Gioia Tauro e il Ponte sullo Stretto che è l’unica grande opera già cantierabile dalla quale scaturirebbero migliaia di posti lavoro per oltre dieci anni invece che dare soldi senza creare occupazione».

Così il senatore Marco Siclari di Forza Italia commenta l’arrivo del ministro Toninelli a Reggio Calabria per «sbandierare un risultato che non è altro che uno specchietto per le allodole. Ma i calabresi hanno smesso di credere alle favole e a sistemi politici assistenzialisti. I calabresi vogliono pardi dignità e, quindi, lavoro», ha concluso il senatore azzurro.

LEGGI ANCHE: Il ministro Danilo Toninelli il primo ottobre a Reggio Calabria

Toninelli esclude stop ai collegamenti veloci nello Stretto ma Falcomatà punge: «Navigano a svista»

Aeroporto di Reggio, Toninelli: «Presto altri voli. La Calabria si avvicina al resto del Paese»