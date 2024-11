Un ricco ed importante parterre, la battaglia per le politiche del 25 settembre, una campagna elettorale ormai entrata nel vivo, e l’immancabile “cattiveria” della bionda giornalista di Sapri sono gli ingredienti giusti per il ritorno in grande stile di Perfidia sugli schermi di Lac Tv.

Antonella Grippo, autrice e conduttrice del talk politico più incandescente del piccolo schermo, è pronta dunque a tornare nelle case degli italiani, con le sue scomode poltrone e le sue irriverenti analisi politiche. Già dal primo appuntamento della nuova stagione, che si aprirà questa sera, non mancheranno spunti e argomenti di discussione. Il titolo partorito dalla giornalista - La quota nera, e quelli che “manca l’analisi e poi non ho l’elmetto” – che riprende un famoso brano di Antonello Venditti, sarà anche il leit motive della serata che vedrà quali ospiti in studio Luigi de Magistris, leader di Unione popolare, Nicola Irto, segretario regionale del Pd e Fausto Orsomarso, assessore regionale al Turismo. Tutti in corsa per trovare posto in Parlamento. Ma non solo loro, perché in collegamento a sottoporsi al fuoco di fila della giornalista di Sapri ci sarà anche Marco Rizzo di Italia Sovrana e popolare.

In studio a sparigliare le carte, insieme alla Grippo, anche il giornalista di LaC News 24 e analista politico Pasquale Motta.

La ciliegina sulla torta del primo appuntamento di Perfidia è rappresentata dall’intervento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno civico che, in collegamento dai suoi uffici romani, dialogherà con la conduttrice sui temi di maggior interesse di questa fase storica attraversata dall’Italia che si accinge ad andare al voto.

La novità di questa stagione però è data da un nuovo e stuzzicante appuntamento all’interno del format televisivo che vedrà di volta in volta alternarsi in collegamento con lo studio, i direttori delle più importanti testate giornalistiche nazionali.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la nuova stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 23 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky