Il presidente del Consiglio comunale del capoluogo bruzio dice di essere in possesso di tutti gli atti che riguardano la vicenda e di essere pronto a metterli a disposizione del governatore

La transazione da 39 milioni di euro che l'Asp di Cosenza ha siglato con la Bff Bank si sposta sul piano politico. È il presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca (Pd) che chiede al presidente Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario ad acta della sanità, di intervenire.

«La transazione di 39 milioni di euro deliberata dall’Asp di Cosenza è, e resta, una pagina torbidamente inquietante. Nonostante i patetici tentativi del direttore generale Graziano di confondere e camuffare la realtà delle cose. E il governatore, commissario ad acta, non può fare orecchie da mercante», scrive Mazzuca.

«Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, deve dire chiaro e tondo cosa intende fare. Quella transazione ha fatto, oscenamente, razzia del denaro pubblico. E, allora, costui, nella sua espressa qualità di commissario ad acta, deve intervenire - continua l'esponente dem - Se l’attuale, persistente immobilismo è dovuto al fatto che fino ad ora, capziosamente, qualcuno, sta ostacolando la trasmissione degli atti, non c’è problema. Io gli atti e i documenti di quella transazione ce li ho tutti e sono pronto a metterli a disposizione del commissario Occhiuto, al quale dico una sola cosa: signor governatore, non si illuda di poter fare il Ponzio Pilato. Questa volta non glielo consentiremo».