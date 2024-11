Dopo i consiglieri regionali, anche gli assessori della Giunta Regionale pubblicano i redditi. L'assessore Roccisano la più 'povera'

Sul nuovo portale della trasparenza della Regione Calabria sono stati pubblicati i redditi dei componenti della Giunta. Il più ricco è Mario Oliverio, con 119mila euro al lordo delle imposte; all'estremo opposto la Roccisano, che per il 2013 ha dichiarato 1.592 euro.



Il vice presidente Antonio Viscomi ha dichiarato 91mila euro per il 2014; l'assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno 86mila; l'assessore all'Urbanistica Francesco Rossi, nel 2013, ha percepito 78mila euro, sempre al lordo, mentre il collega dello Sviluppo Economico, Carmela Barbalace, 75mila euro per il 2014. Francesco Russo, assessore alla Logistica e ai porti ha dichiarato per il 2014 73mila euro. L'assessore all'ambiente Antonietta Rizzo 51mila euro.